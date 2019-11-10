26.Dönem POMEM mülakat tarihleri belli oldu
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre; 26.Dönem POMEM Sözlü Mülakatları 18 Kasım -10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.
|10 Kasım 2019 15:15
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Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre; 26.Dönem POMEM Sözlü Mülakatları 18 Kasım -10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.
24 Kasım,1 Aralık ve 8 Aralık tarihlerinde mülakat olmayacak.
Başvuru yapan binlerce aday ''31'' farklı başvuru ve sınav merkezinde ter dökecek.
Adayların mülakata katılacağı tarih ve sınav merkezleri birkaç gün içerisinde polis akademisinin resmi sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden yayımlanacak.
Mülakat aşamasını başarıyla tamamlayacak olan Lisans ve Ön lisans mezunu 6300 erkek, 700 kadın polis adayı Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanacak ve alacakları eğitim sonrasında aday polis olarak göreve başlayacaklar.
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