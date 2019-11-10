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Bakan Pakdemirli, mağdur besiciyi yalnız bırakmadı

Adana'da koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvuran çifte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 39 koyun ve bir koç hediye edildi- Bakan Bekir Pakdemirli, koyunlarının çalınmasını gözyaşlarıyla anlatan besici Ayşe Akgül ile telefonda görüntülü konuştu
 10 Kasım 2019 15:04
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Bakan Pakdemirli, mağdur besiciyi yalnız bırakmadı

Adana'da, 50 koyunundan 40'ı çalınan besici çiftin yaşadıkları mağduriyet, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 39 koyun ve bir koç verilerek giderildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde geçimini besicilikle sağlayan Hasan Ali (64) ve Ayşe Akgül (50) çiftinin koyunlarının çalınmasıyla ilgili haberler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devreye girdi.

Çiftin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar ve yetkililer, mahalleye gelerek Bakanlık tarafından temin edilen 39 koyun ve bir koçu Akgül çiftine teslim etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçükbaş hayvanların teslimi esnasında çifti telefonla görüntülü arayarak Ayşe Akgül ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selamlarını ileten Bakan Pakdemirli, Akgül'ün hayvanlarının çalınması sonucu döktüğü gözyaşlarını haberlerde izlediğini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, telefonda şunları söyledi:

"Yakarışlarını, sızlanışlarını duyunca hemen arkadaşlara talimat verdim. Senin derdine derman olmak için hem Hayvancılık Genel Müdürümüz hem de Adana İl Müdürümüz gerekli çalışmayı yaptılar. Sen oğlunu evlendirecektin, artık bundan sonra oğlunu evlendirebilirsin. Sen gönlünü ferah tut. Kolluk kuvvetleri de inşallah bu işi yapanları da bulur. Sen gözyaşı dökme. Devletin senin yanında. Sen sakin ol, gözyaşı dökme."

Ayşe Akgül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam söyledi.

Herkese teşekkür eden Akgül, "Şimdi ağlıyorsam da sevinç gözyaşları. Koyunları gönderdiniz, Allah razı olsun, elinize sağlık. Allah devlete, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. 16 yaşından beri burada üretim yapıyorum. Ayağa kaldırdınız beni çok sağolun." dedi.

Telefon görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ayşe Akgül, çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar da çalınan hayvanların bulunması için girişimlerde bulunduklarını, ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadığını belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla hemen 40 koyunu temin ettiklerini aktaran Yaşar, "Ayşe teyzemiz tabii ki üretime devam edecek. Ayşe teyzenin gerçekten tek geçimi hayvancılık. Hayvanlarının bundan sonra çalınmaması için hırsızlığa karşı önlemler konusunda aileye yardımcı olacağız. Bir planımız var." ifadesini kullandı.

Adana'da Akgül çifti, beslediği 50 koyundan 40'ının çalındığı iddiasıyla polise başvurmuş, Ayşe Akgül olayı gazetecilere anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.

Çiftin bu durumunu gören Bakan Pakdemirli ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulunmuşlardı.
Anadolu Ajansı
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