1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk'ün vefat haberi bulunan gazeteyi özenle saklıyor

Dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan gazeteyi saklayan Serkan Sevinci:- "Gazeteyi kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Hedefim ömrüm yeterse gazeteyi 2038'e kadar saklamak"- "Ben de bu değere ölünceye kadar sahip çıkacağım. Benden sonra çocuklarımın emanete sahip çıkmalarını istiyorum"
 10 Kasım 2019 15:08
Yazdır
Atatürk'ün vefat haberi bulunan gazeteyi özenle saklıyor

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Serkan Sevinci, dedesinden miras kalan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberinin bulunduğu gazeteyi 81 yıldır özenle saklıyor.

Atatürk'le aynı cephede savaşan dedesinin ölmeden önce babasına, babasının da kendisine emanet ettiği gazeteyi uzun yıllardır koruyan 38 yaşındaki Sevinci, Atatürk sevgisiyle dikkati çekiyor.

Sevinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Sabah Gazetesi'nin 11 Son Teşrin 1938 tarihli "Aziz Atatürk'ümüzü Kaybettik" manşetli gazetenin dedesinden kendisine kalan değerli bir miras olduğunu söyledi.

Gazeteden zamanında 30 adet basıldığını aktaran Sevinci, "Dedem de bir tanesini temin etmiş. Dedemden babama, babamdan da bana hediye olarak kaldı." dedi.

Sevinci, dedesinin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gazeteyi çocuğumun bir dersi için okula götürmesine izin vermiştim. Herkesin ilgisini çekmiş, hatta satmayı düşünüp düşünmediğimizi bile sordular. Gazeteyi kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Hedefim ömrüm yeterse gazeteyi 2038'e kadar saklamak."

Sevinci, gazeteye her baktığında içindeki Atatürk sevgisinin diri kaldığını belirtti.

Babasının gazeteyi kendisine verirken "Bu gazetenin manevi değeri çok büyük oğlum." dediğini anlatan Sevinci, "Ben de bu değere ölünceye kadar sahip çıkacağım. Benden sonra çocuklarımın emanete sahip çıkmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sevinci'nin 9 yaşındaki kızı Ecrin Naz da babasından sonra gazeteye gözü gibi bakacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedenini taşıyan bileklerini kimse bükemiyor
10 Kasım 2019 15:46		 Dolmabahçe Sarayı'nda bugün... Gözyaşlarına boğuldular
10 Kasım 2019 15:38
310 kilometrede ölüme meydan okudu
10 Kasım 2019 15:26		 'Kuruluş Osman'ın yayınlanacağı tarih belli oldu
10 Kasım 2019 13:50
Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
10 Kasım 2019 13:24		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor
10 Kasım 2019 12:19
Hükümlüler adliye ve cezaevlerinin tefrişi için ter döküyor
10 Kasım 2019 12:04		 Alkollü araç kullanma cezası, Kur'an kursu inşaatında çalışmak
10 Kasım 2019 11:49
Bu pidenin porsiyonu bir metre
10 Kasım 2019 09:31		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
10 Kasım 2019 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zamcılar çok rahatsız
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
1 haftalık stok eritme yarışı
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
İstemediklerini mezarlıklar müdürlüğüne gönderiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ptt kargo 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
su kuyusu 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
eyvallahı olmamak 2
sürat kargo 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam