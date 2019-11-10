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Elazığ'da mühendis adayları makarnadan köprü yaptı

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri "spagetti köprü yarışması"nda tasarladıkları köprüyü makarna kullanarak gerçekleştirdi- Doç. Dr. Muhammed Karaton:-" Öğrencilerimiz makarna kullanarak hayallerindeki köprüleri yapıyor. Böylelikle yeni modeller üretiyorlar"
 10 Kasım 2019 17:22
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Elazığ'da mühendis adayları makarnadan köprü yaptı

Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenciler makarnadan köprü yaptı.

Fakülte bünyesinde öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri uygulamaya yönelik tasarım, planlama, üretim süreci ve takım çalışmasında deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenen "spagetti köprü yarışması"na 60 öğrenci katıldı.

Yarışmada öğrenciler, estetik, özgünlük ve en çok ağırlığı taşıyacak köprüyü yapmak için ter döktü. Sona eren yarışmada "Özgür Beyinler Grubu üyesi Zeynep Omrak, Batuhan Taha Tan ve Muhammet Faruk Çelik'in yaptığı köprü birinciliği elde etti.

Doç. Dr. Muhammed Karaton AA muhabirine, yarışmayla öğrencilerin derslerde gördükleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin bu sayede hayal ettiği projelerin maketini yapma fırsatını yakaladığını aktaran Karaton, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz makarna kullanarak hayallerindeki köprüleri yapıyor. Böylelikle yeni modeller üretiyorlar. Verdiğimiz süre sonunda yapılan modellerin testlerini yapacağız. En az ağırlığa sahip olup, en fazla ağırlığı taşıyan köprü birinci olacak."

Öğrenci Batuhan Taha Tan da öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dökme şansı elde ettiklerini söyledi.

Öğrendikleri programlar ile yapacakları köprüleri tasarladıklarını anlatan Tan, "Öğrendiğimiz programlar sayesinde önce yapacağımız köprüyü tasarlamıştık şimdi ise uygulamaya geçiriyoruz. Biz çift kemerli bir köprü yapıyoruz. Köprünün yükünü kemerlere dağıtmayı amaçlıyoruz. Köprümüzü en hafif şekilde yapıp en ağır yükü kaldırması için çalışacağız." dedi.

Olcay Düşünmez ise en iyi köprüyü yapabilmek için arkadaşlarıyla çalıştıklarını işaret ederek, "Biz araç köprüsü tasarladık. Burada bir ekip çalışması yaparak kafamızda tasarladığımız eserleri ortaya çıkarmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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