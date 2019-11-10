MSB: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristlerce meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|10 Kasım 2019 15:34
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın ve el yapımı patlayıcıdan 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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