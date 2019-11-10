Gaziantep'te çakar lamba kullanan sürücüye para cezası
|10 Kasım 2019 15:54
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Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı yol kontrollerinde çakar lamba takılan sivil plakalı aracı durdurdu. Ekipler, araç sürücüsüne para cezası kesti.
Gaziantep il merkezi ve şehirlerarası karayollarında polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 3 bin 772 araç kontrol edildi. Denetimlerde ekipler, sürücüsü açıklanmayan 27 ND 115 plakalı araçta çakar lamba buldu. Araç sürücüsüne ilgili maddeden 2 bin 4 TL para cezası kesildi.
Uygulamalarda ayrıca 13 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 2 sürücüye alkol metreye üflemeyi reddetmekten, 268 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 1 sürücüye atık madde toplamaktan, 2 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 15 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 541 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere, toplamda 844 sürücü ve yayaya cezai işlem uygulandı.
Ayrıca denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün ise belgesine el konuldu.
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