İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı hayatını kaybetti
|10 Kasım 2019 16:18
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İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, beyinde pıhtı atması sonucu geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi görmekte olduğu İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Marmaris İYİ Parti İlçe Başkanı turizmci Ali Rıza Doğanyılmaz (69), akraba ziyareti için gittiği İstanbul'da beyinde pıhtı atmasına bağlı geçirdiği kalp krizi geçirip Çapa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bir hafta süreyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ali Rıza Doğanyılmaz, bugün(10 Kasım) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
2017 yılında MHP'den istifa ederek İYİ Parti'nin İlçe kurucu üyesi olan Ali Rıza Doğanyılmaz, yapılan kongre ile ilçe başkanı olmuştu.
Doğanyılmaz için 12 Kasım Salı günü Marmaris İYİ Parti İlçe binası önünde cenaze töreni yapılacak. Aynı gün İlçe'nin 65 kilometre kırsalında bulunan ikamet ettiği kırsal Bozburun Mahallesi'nde Yeşilova Camii'nde yapılacak cenaze töreni sonrası toprağa verilecek. Bozburun Mahallesi'nde yapılacak cenaze törenine siyasi ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin katılacağı bilgisi verildi
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