Nefes borusuna hap kaçan genç hayatını kaybetti
Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
|10 Kasım 2019 16:26
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Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Selami Bayındır (20) rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından yazılan hapı içti. Hap soluk borusuna kaçarak fenalaşan genç, Altunhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayındır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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