PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: 8 ölü

3. KONTENJAN DAĞITIMI YAPILDI. KAMU KURUMLARINA 1.257 ATAMA İZNİ DAHA VERİLDİ Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2019 yılına ilişkin olarak 3. Kontenjan dağılımı yapıldı. Üniversitelere 800 ilave tama izni verilirken bazı kamu kurumlarına da 457 atama izni verildi.