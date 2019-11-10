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Malatya'da trafik kazası: 11 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
 10 Kasım 2019 16:38
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Malatya'da trafik kazası: 11 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 44 AAB 799 plakalı hafif ticari araç ile 44 PS 219 plakalı otomobil, Akçadağ ilçesi Ören yolu İkinciler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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