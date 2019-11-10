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Sıfır otomobiller hurdaya döndü

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2'si yola savrularak hurdaya döndü.
 10 Kasım 2019 16:43
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Sıfır otomobiller hurdaya döndü

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2'si yola savrularak hurdaya döndü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den aldığı sıfır model 8 adet otomobili Mersin'e götüren Mehmet Uğur idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, seyir halinde olduğu sırada dorse kısmı çekici bölümünden ayrıldı. Lüks otomobillerin bulunduğu dorsenin çekiciden ayrılmasıyla yolda sürüklenen tır, ters yöne dönerek refüje çıkarak durdu. Kazada, sıfır model otomobillerden 2'si yola savrularak kullanılamaz hale geldi. Tırda bulunan diğer 6 otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Uğur'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda çekici sevk edildi. Yola savrulan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, tırda bulunan otomobiller ise, kontrollü bir şekilde indirildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.
İhlas Haber Ajansı
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