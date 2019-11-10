1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.
 10 Kasım 2019 17:02
Yazdır
TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Beylikdüzü'nde 2 Kasım 2019 tarihinde açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti.

Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı.

Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti.

Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM yeni yasama yılına hazır
30 Eylül 2019 11:41		 Birinci yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı
22 Eylül 2019 00:37
Vekiller kaç saat çalıştı
28 Temmuz 2019 12:40		 TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplandı
15 Temmuz 2019 14:51
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
14 Temmuz 2019 11:10		 Kalkınma planında eğitim ile ilgili yapılacaklar
08 Temmuz 2019 17:31
On Birinci Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu-Tam metin
08 Temmuz 2019 16:47		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek
07 Temmuz 2019 11:16
Kuvvet komutanları artık Meclise şeref kapısından giremeyecek
05 Temmuz 2019 12:33		 Meclisteki yemek fiyatlarına zam yapılacak
04 Temmuz 2019 17:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu18:21 - Şehidin babasından etkilenen Alman turist İslam'ı seçti18:16 - İthal ilaç yerine uğur böceği18:11 - Usta tiyatrocu Özdemir Nutku toprağa verildi18:06 - Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı18:01 - 2.5 yaşındaki Recep kansere yenik düştü17:57 - Tören erken başlatıldı, İlçe MEM soruşturma başlattı17:52 - Kavgada vurulan eski muhtar, hastanede öldü17:47 - Manisa'da kaybolan muhtar aranıyor17:42 - Öğrencilerin devamsızlıklarını silen şahıs tutuklandı
17:37 - MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi17:32 - Hıdırnebi Yaylası sonbaharda görsel şölen sunuyor17:27 - 'Hekimlik sanatı' ile 3. nesil kanserden korunur'17:22 - Elazığ'da mühendis adayları makarnadan köprü yaptı17:17 - Ankaralı hayvanseverlerin adresi: Patiliköy17:12 - Sıcak hava balıkçıların umudunu suya düşürdü17:07 - Sanatçı ve sporculardan fidan dikme etkinliğine destek17:02 - TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
Zamcılar çok rahatsız
1 haftalık stok eritme yarışı
Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
26.Dönem POMEM mülakat tarihleri belli oldu
Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
sürat kargo 1
eyvallahı olmamak 2
dindar bir gençlik istiyorum 2
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
ptt kargo 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam