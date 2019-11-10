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Sanatçı ve sporculardan fidan dikme etkinliğine destek

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulacağı ağaçlandırma etkinliğine, sanatçılardan sporculara kadar toplumun birçok kesimi destek verdi.
 10 Kasım 2019 17:07
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Sanatçı ve sporculardan fidan dikme etkinliğine destek

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulacağı ağaçlandırma etkinliğine, sanatçılardan sporculara kadar toplumun birçok kesiminden destek geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın saat 11.11'de Türkiye genelinde hayata geçirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından "gelecegenefes.com" internet sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı 13,5 milyonu aştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2023 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kampanyaya büyük destek verdi. Tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğine katılmak isteyen vatandaşların taleplerinin toplanması için Geleceğe Nefes (gelecegenefes.com) adlı internet sitesi açıldı. Vatandaşlara, site üzerinden istediği ilde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenme imkanı sağlandı.

Söz konusu fidanların yaklaşık yüzde 5'i yurt dışında yaşayanlar tarafından sahiplenildi. En fazla talep ise ABD, Almanya ve Avusturya'dan geldi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedeflenen organizasyon sanat ve spor camiasından da yoğun ilgi gördü.

Seda Sayan, Kerem Cem, Murat Boz, Hülya Koçyiğit, İrem Derici ve Gülben Ergen gibi sanatçıların sosyal medya üzerinden yayınlanan destek videoları ağaçlandırma etkinliğinin farkındalığını artırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe spor kulüpleri de fidan dikme organizasyonuna desteklerini açıkladı. Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor ile yapacakları maça gelecek her taraftar için bir fidan bağışında bulunacağını bildirdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu da yayınladığı videoyla etkinliğe destek verdi.

Gaziantep'te Şehit Ferhat Gözen İlkokulu öğrencileri, "Kalk Gidelim" dizisi ekibi, çocuk sanatçı Enes Göçmen ve spiker Erdoğan Arıkan, Yazar Sevda Türküsev ve Doktor Ender Saraç da desteklerini dile getirdi.

Yarın toprakla buluşturulacak fidanlar Orman Genel Müdürlüğü depolarından karşılanacak. Fidanlar önceden belirlen ve 'gelecegenefes.com' adresinde yer alan okul bahçeleri ve sağlık tesisleri gibi adreslerde dikilecek.

Anadolu Ajansı
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