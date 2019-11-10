Sıcak hava balıkçıların umudunu suya düşürdü

Bölgede en çok avlanan palamut, çinekop, barbun, mezgit, levrek, istavrit, lüfer ve kalkan avlamak için 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, verimli bir sezon geçirememenin hayal kırıklığını yaşıyor.

Hamsi bolluğunun aksine diğer türlerin az miktarda avlanması, trol balıkçılığı yapan büyük tekneleri etkilemese de küçük balıkçılar sezon kapanmasına 5 ay kala neredeyse limana demirlemek zorunda kaldı.

Balıkçı barınaklarındaki sohbetlerde "Her yıl bir öncekini aratıyor." cümlesinin sıklıkla duyulduğu bölgede, "bir umut" diyerek günün erken saatlerinde ''rastgele'' dilekleriyle denize açılan balıkçılar, genelde limana az sayıda balık avladıkları için moralleri bozuk dönüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede balıkçılar, sezonunun geride kalan bölümünde az miktarda balık avlanmasını, kışın zor geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriyor.

"Beklentinin yüzde 10'u karşılanmadı"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de denize açılan balıkçıların şu ana kadar beklentilerinin yüzde 10'unun karşılanmadığını söyledi.

Palamut, istavrit, lüfer, çinekop, mezgit, barbun gibi türlerde neredeyse hiç avcılık olmadığını aktaran Karakaş, "Yok denecek miktarda palamut oldu. Lüfer, çinekop, istavrit ve diğer balıklar aynı şekilde. Bu sene küçük balıkçılıkta çok zor bir dönem geçti. Zor bir kış küçük balıkçıyı bekliyor." diye konuştu.

Karakaş, büyük teknelerle avlanan hamsinin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bazı türlerin tersine hamsi avcılığı çok. Tabii hamsi denizin yemi. Bunun karşılığında hamsiyi denizde yiyen bir balık olmadı. Bundan dolayı da bir yoğunluk söz konusu. Tezgahlarda hamsinin kilogramı 7-10 lira arasında değişiyor. 10 liranın üzerinde fiyat görülmüyor, görüleceğini de tahmin etmiyorum. Hamsinin en lezzetli olmaya başladığı ay, kasım ayı. İnsanlara 3-4 ay hamsi tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Havaların sıcak gitmesi, hamsi lezzetinde biraz eksikliğe neden oluyor, yani hamsinin kulağına henüz kar suyu kaçmış değil. Pastırma yazı yaşıyoruz. Bu da yaklaşık bir hafta daha sürer. Hafta sonu havalar soğumaya başladığı andan itibaren hamsinin lezzetinde ciddi oranda artış olacaktır."

Hamside yaşanan bolluğun aksine diğer türlerde çok fazla beklentiye girilmemesi gerektiğini dile getiren Karakaş, "Çok fazla bir balıkçılık olmayacak. Küçük balıkçının yapabileceği çok fazla bir şey yok. Önümüzdeki yılın eylül ayına kadar zor bir süreç küçük balıkçıyı bekliyor." dedi.

"Hamsi bol diğer türler yok denecek kadar az"

Balıkçı Yavuz Yomra da 10 yaşından bu yana denizde olduğunu, bu sezondaki gibi balık miktarının az olduğu dönem yaşamadıklarını söyledi.

Hamsinin bol miktarda avlandığını, diğer balık türlerinin ise yok denecek kadar az olduğunu belirten Yomra, "Yok demek bile hafif kalıyor. Hamsi çok çünkü denizin yemi. Her balığın yemi. Hiç balık olmayınca hamsiyi tüketemedi. Hamsi ondan bol. Balık yok, palamut, çinekop, lüfer yok, hiçbir şey yok. Bu sene hamsi sezonu. Hamsi bol, daha da bollaşır. Soğudukça daha da artar. Diğer türlerde tahminlerin çok çok altında, hüsran, hayal kırıklığı... Bu sene olmadı. Hiçbir balığın yumurtası tutmadı. Karadeniz'in kaderi nisan-mayıs ayında belli olur. Boğazdan gelen anaç balıkların hiçbir yavrusu tutmadı. Yumurtalar tutmadı." ifadelerini kullandı.

Yomra, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin bunda etkili olduğuna dikkati çekerek, "Deniz aşırı sıcaktı bu sene. Sıcak olduğu için hayvan güvenli bölge bulamadığı için yumurtasını dökmedi. Halen sıcak. Kasım ayının ortasına geldik 21 derece. Denizde bir anormallik var." diye konuştu.