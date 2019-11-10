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Ankaralı hayvanseverlerin adresi: Patiliköy

İmrahor Vadisi'nde 8 yıl önce hayvansever Volkan Koç öncülüğünde kurulan, hayvan sayısının artması üzerine Gölbaşı ilçesinde 20 bin metrekarelik alana taşınan Patiliköy, 400 köpeğe ev sahipliği yapıyor.
 10 Kasım 2019 17:17
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Ankaralı hayvanseverlerin adresi: Patiliköy

Ankara'da hayvansever Volkan Koç öncülüğünde kurulan Patiliköy, 400 sokak köpeğini ağırlıyor.

İmrahor Vadisi'nde 2011'de "Patiliköy" adıyla oluşturduğu barınakta 40 köpeğin bakımını üstlenen Volkan Koç, 2016'da da Patiliköy Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğini kurdu.

Koç, 8 yılda hayvan sayısının 40'tan 400'e ulaşması üzerine barınağı Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesi'nde bulunan 20 bin metrekarelik alana taşıdı.

Volkan Koç, AA muhabirine, 8 yıl önce tek başına çıktığı yolda zamanla birçok gönüllü hayvanseverin kendisine destek olduğunu söyledi.

Gönüllülerle büyük bir mücadelenin içinde olduklarını anlatan Koç, "Hayvanlar da bizim gibi acıkıyor, susuyor, onların da temel ihtiyaçları oluyor. Hayvanları anlayabilmek çok önemli. Biz onlar için sahaya çıktık ve bu araziyi sahipsiz ve engelli sokak hayvanları için kurduk. Buranın kurucusu benim ama artık birçok hayvansever dostumuz bizimle birlikte." dedi.

Koç, Patiliköy'ün hayvanlara sağladığı barınma koşulları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Burada şu anda 400'e yakın hayvan var. Onların her birine kulübe yaptık. Isınmaları için kışlık çadırlarımız ve kapalı prefabrik alanlarımız var. Anne ve yavruları, engelliler ve yaşlılar için ayrı bölmelerimiz var. Hepsini birbirinden ayırmış durumdayız, dolayısıyla hepsi çok rahat yaşıyor. Diğer barınaklar gibi değil, hepsi özgürce koşup oynuyor. Büyük bir havuzumuz var. İsteyen havuza girip serinliyor. Kışın üşüyenler için ısı yalıtımlı çadırlarımız var. Burada hayat onlar için çok iyi, biz hayatımızı onlara adadık."

Patiliköy'de en büyük problemi hayvanlara yiyecek temininde yaşadıklarını ifade eden Koç, "Burada günlük 20 paket, 15 kilogram mama harcıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok büyük problem. Gönüllü arkadaşlarımızın sosyal medya üzerinden bize gönderdiği mamalar ve anlaşmalı olduğum restoranlardan topladığım yemek atıklarıyla idare ediyoruz." diye konuştu.

"Herkesin Patiliköy'ü ziyaret etmesini istiyorum"

Hayvanseverlerin sadece mama ücreti göndermekle yetinmemeleri gerektiğini belirten Koç, "Herkesin Patiliköy'ü ziyaret etmesini istiyorum. Onlara dokundukları zaman bir devamlılık olacaktır. Burada tek başıma zorluklar yaşıyorum aslında, bazen bütün çocuklara dokunmak mümkün olmuyor. O yüzden gönüllülere ihtiyacımız var. Birçok engelli hayvanımız var. Onlarla insanların teması çok önemli." dedi.

Koç, 2011'den beri yaklaşık 400 sokak köpeğini sahiplendirdiklerini anlatarak, "Birçok insan karne zamanı çocuklarına karne hediyesi olarak evcil hayvan satın alıyor. Burada birçok canımız var ve bunların yüzde 80'i evden atılmış canlar. Hepsi ev hayatına alışkın. Hiç üzmezler çünkü dışarının zorluğunu çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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