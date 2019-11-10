Öğrencilerin devamsızlıklarını silen şahıs tutuklandı
|10 Kasım 2019 17:42
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İzmir'de dışarıdan ders verdiği üniversitede para karşılığı öğrencilerin devamsızlığını sildiği iddia edilen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bakırçay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda meydana geldi. İddiaya göre, üniversiteye dışarıdan ders veren Doğan K., devamsızlığı olan öğrencilerin para karşılığı devamsızlığını sildi. İddialar, çok sayıda öğrenci tarafından rektörlüğe bildirildi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, iddialar üzerine durumu savcılığa haber verdi. Savcılık izni ile polis ekipleri, söz konusu kişiyi takibe aldı. Hakkındaki iddialar doğru çıkan ve suçüstü yapılan Doğan K. gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü konu hakkında açıklama yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 6 Kasım Çarşamba günü yaşanan olayla ilgili olarak açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu tarihte Adalet Meslek Yüksek Okulunda meydana gelen olayda dışarıdan ders veren bir kişinin devamsızlığı olan öğrencilerle para ilişkisine girdiği anlaşılmış ve durum savcılığa bildirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili şahıs üniversitemizin kadrolu personeli olmayıp, Adalet Meslek Yüksekokuluna kurum dışından ders ücreti karşılığında görevlendirilen biridir. Öğrencilerimizden bazılarının ihbar ve şikayeti üzerine üniversitemizin ilgili birimi ve güvenlik güçlerinin işbirliği neticesinde suçüstü yapılarak olay adli zemine taşınmıştır. Eğitimcilik ahlakı ve genel insani değerlerle bağdaşmayan bu durum haber alınır alınmaz doğrudan hukuki süreç başlatılmış ve ilgili şahısın adalete teslim edilmesi için gereken işlem yapılmıştır. Her ne kadar akademik ve idari personelimizden herhangi birinin olaya adı karışmamış olsa da kurumumuzda yaşanan bu esef verici olaydan dolayı üzüntümüzü beyan eder, devam eden adli sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz" ifadelerine yer verildi.
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