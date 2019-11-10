Kavgada vurulan eski muhtar, hastanede öldü
|10 Kasım 2019 17:52
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde N.Y. (43), kavga ettiği eski muhtar Fikret Vezirhan'ı (52) tabancayla karnından vurdu. Ağır yaralanan Vezirhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, olay sonrası kaçan N.Y.'yi arıyor.
Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir'e bağlı kırsal Burcun Mahallesi'nde meydana geldi. N.Y. ve mahallenin eski muhtarı Fikret Vezirhan arasında, iddiaya göre, köy meydanında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken N.Y., Vezirhan'ı tabancayla karnından vurdu. Ağır yaralanan Vezirhan, kanlar içinde yere yığılırken, N.Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Vezirhan'ı ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Fikret Vezirhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan N.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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