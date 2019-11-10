Tören erken başlatıldı, İlçe MEM soruşturma başlattı

Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Saatler 09.00'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Hatanın anlaşılması üzerine Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandaki vatandaşlar olayı protesto etti, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Gazi Adem Kaya, Kaymakam Gökdemir'e yüksek sesle seslenerek, "Yaşanan bir rezalet kaymakam bey, bunun sorumlularını görevden alın. Bu olayı CİMER'e şikayet edeceğim" dedi. Birçok vatandaşta bağırarak olayı protesto etti.

Bayramiç Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında, 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

'ANMA' YERİNE 'BAYRAM' İFADESİ KULLANILMIŞTI

Geçen hafta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda, 10 Kasım için 'anma' yerine 'bayram' ifadesini kullanmış, ardından bu hatanın sehven yapıldığını açıklamıştı. Ancak Kaymakamlık tarafından bu olayla da ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü anma töreninin, olması gerekenden erken başlatılmasıyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüzce, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Çelenk Sunma Programında, çelenkler sunulup saat 09.05 olması beklenirken, Anma Komitesi kararıyla görevlendirilen tören yöneticisinin 'Bayrak Flama Al ve Dikkat' komutu gelmeden saat 09.02 sularında siren belediye personeli tarafından çalınmıştır. Akabinde program olması gerektiği gibi saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın söylenmesiyle devam etmiştir. Anma Komitesi kararı gereği, siren çalınması ve ses sistemi ile ilgili sorumluluk Bayramiç Belediyesi'ne aittir. Bu esnada programı hazırlayan okul müdürümüz tarafından olaya anında müdahale edilmiş ve siren sesi kapatılarak anma töreni saat 09.05'te normal seyrinde icra edilmiş ve program esnasında başka herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Program esnasında yaşanan olumsuzlukla ilgili Müdürlüğümüzün herhangi bir hatası söz konusu değildir. Oluşan hassasiyet nedeniyle aziz milletimizden özür diliyor, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."