2.5 yaşındaki Recep kansere yenik düştü
|10 Kasım 2019 18:01
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Kayseri'de 1,5 yıldır böbrek üstü kanseri ile savaşan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mimarsinan ilçesinde oturan Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen oğulları Recep Sefa Örs'e 1 yaşında böbrek üstü bezi kanseri tanısı konuldu.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji ve Onkoloji Servisi'nde 1,5 yıldır tedavi gören Recep Sefa Örs, önceki gün hayatını kaybetti. Küçük Recep Safa'nın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Mimarsinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Recep Sefa'nın tedavi sürecinde ilaçlarının karşılanması için Valilik kararı ile yardım kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında ABD'den getirilen 10 kutu ilaçtan 7'sini kullanan Recep Sefa hayata tutunamadı. Aile kalan 3 kutu ilacı diğer çocukların tedavisi için Erciyes Üniversitesi Hemotoloji ve Onkoloji Servisi'ne bağışladı.
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