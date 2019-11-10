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Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Çarşamba ilçesindeki kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip alev aldı, araçta sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı
|10 Kasım 2019 18:06
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarptı.
Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.
Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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