PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.
|10 Kasım 2019 18:26
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Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu."
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