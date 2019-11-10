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PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.
 10 Kasım 2019 18:26
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PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu."
İhlas Haber Ajansı
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