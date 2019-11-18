Yükseköğrenim gören idari destek görevlisinin unvanı değişebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında "sözleşmeli idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonda görev yapan personelden, yüksek öğrenimini tamamlayanların "sözleşmeli idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonda çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda 18.10.2019 tarih, 20350867 sayılı ve "4/B Sözleşmeli Personel" konulu görüş yazısı yayımladı.
|18 Kasım 2019 14:15
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Milli Eğitim Bakanlığı, "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlarında istihdam edilenlerin, sonradan yüksek öğrenim mezunu olmaları halinde "idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonlara atanamayacakları yönünde görüş verdi./P>
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