93 yaşındaki Hasan dedenin validen isteği bu oldu
|10 Kasım 2019 19:56
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Sivas'ta da anıldı. Anma törenine katılan 93 yaşındaki Hasan Çalışır ise Vali Salih Ayhan'dan Atatürk Anıtı'nın yeniden boyanıp anıtta çalışma yapılmasını istedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Anma programı anıta çelenk sunulması ile başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.
Vali Ayhan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak şeref defterini imzaladı. Anma törenine 63 yıllık Atatürk portresi ile katılan 93 yaşındaki Hasan Çalışır dikkat çekti. Çalışır, törenin ardından Vali Ayhan'dan Atatürk Anıtı'nın yeniden boyanması ve anıtta çalışma yapılmasını istedi. Vali Ayhan, kısa sürede gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 çocuk annesi kadın hayvancılık yapmak için köye taşındı
10 Kasım 2019 20:11
|Pansuman için gittiği hastanede öldü
10 Kasım 2019 20:06
|Roman vatandaşlar siyasi parti kuruyor
10 Kasım 2019 19:51
|Hurdacının Atatürk sevgisi
10 Kasım 2019 19:46
|Sıcak havayı gören vatandaşlar parklara akın etti
10 Kasım 2019 19:36
|Şehidin babasından etkilenen Alman turist İslam'ı seçti
10 Kasım 2019 18:21
|İthal ilaç yerine uğur böceği
10 Kasım 2019 18:16
|Usta tiyatrocu Özdemir Nutku toprağa verildi
10 Kasım 2019 18:11
|2.5 yaşındaki Recep kansere yenik düştü
10 Kasım 2019 18:01
|Sıcak hava balıkçıların umudunu suya düşürdü
10 Kasım 2019 17:12