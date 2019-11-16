Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 08 Şubat 2019 tarihinde, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını gerçekleştirmiş, bu öğretmenler güvenlik soruşturmalarının ardından görevlerine başlamıştır.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin "Adaylık" başlıklı 17. maddesindeki; "(1) Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda adaylık sürecine tabi tutulur." hükümlerine göre; Sözleşmeli Öğretmenler adaylık sürecine tabi tutulacaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Performans değerlendirmesi" başlıklı 16. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il milli eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiriciler birden fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez." hükümlerine göre de göreve sözleşmeli öğretmenler göreve başladığı dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirileceklerdir.

Yine Yönetmeliğinin "Performans değerlendirmesi" başlıklı 16. maddesi 3. fıkrasındaki; "3) Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz." hükümlerine göre; bir dönemde en az altmış iş günü öğretmenlik yapan sözleşmeli öğretmenlere Performans değerlendirilmesi yapılabilecektir.

Yine Yönetmeliğinin "Performans değerlendirmesi" başlıklı 16. maddesi 10. fıkrasındaki; "(10) Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır." hükümlerine göre; birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme puanları belirlenen sözleşmeli öğretmenlerden puanı elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılarak ve Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) girmeye hak kazanmaktadırlar.

Fakat Yönetmeliğin "Adaylık işlemleri" başlıklı 15. maddesi 1.fıkrasındaki; "(1) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır." hükümlerine göre; aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadırlar.

Bu mevzuat hükümlerine göre; Performans değerlendirmesinde başarılı olan ve sınav tarihi itibari ile bir yıl fiili çalışma suresini tamamlayan aday öğretmenler Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS)na girebilmektedirler.

Fakat sosyal medyada ve sitemize iletilen bilgilere göre; 9 Eylülde okulların açıldığından hareketle, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi olan 08/12/2019 tarihine kadar ara tatil nedeniyle "60 günlük sürenin dolmadığı bu nedenle de adaylık kaldırma bir dönem uzuyor" iddiasıyla 08 Şubat 2019 tarihinde atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) giremeyeceği konuşulmaktadır.

MEB, adaylık kaldırma sınav tarihini açıkladı

Fakat yakarıda sıraladığımız mevzuat hükümlerine göre sınav tarihi itibariyle bir yıl çalışma şartının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sınav tarihi okulların açıldığı günden itibaren 60 gün sonra olsa dahi; 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, birinci performans değerlendirilmesi yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ise ikinci ve üçüncü performans değerlendirme puanları verilerek nihai performans puanları oluşmayacak bu puanların oluşması için en az 60 gün çalışması gerekecek bu 60 günlük süren dolmasında sonra sınav işlemlerinin başlaması gerekecektir. En nihayetinde bir yıllık süre dolmayacağından bu sınava giremiyoruz söylemleri mevzuat bilmemezlikten kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla 08 Şubat 2019 tarihinde atanan 20 bin sözleşmeli öğretmen bir sonraki Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) başvuracaklardır.

Ahmet KANDEMİR