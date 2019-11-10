Türk zırhlısına çıkmaya çalışan kişi terörist çıktı
|10 Kasım 2019 20:21
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Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesinde, Türk askeri aracının üzerine tırmanarak provokatörlük yapan kişinin, terörist olduğu ortaya çıktı.
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, gündüz saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde Rus askeri polisi ile ortak devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir zırhlı aracın, "yerel halktan bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" yönünde propaganda yaptı.
Kara propaganda amaçlandı
Devriye yapan Türk zırhlısına çıkıp kapısını açmaya çalışırken düşen kişiye ilişkin, Türkiye karşıtı bazı sosyal medya hesaplarında da kampanya düzenlenmeye çalışıldı.
Buna karşın, sivil olduğu iddia edilen şahsın, sosyal medya gibi açık kaynaklarda, aslında YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlandı.
Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görüldü.
Şahsın kendi sosyal medya hesaplarında da YPG/PKK üniformasıyla profil fotoğrafları yayınladığı dikkati çekti.
Terör örgütü YPG/PKK üyeleri, özellikle Barış Pınarı Harekatı sırasında sivil halka ait evleri Türkiye topraklarına yaptığı havan ve roket saldırılarında üs olarak kullanmıştı. Örgüt, azınlıklara ait kiliseleri de karargaha çevirip avlularına havan topu düzenekleri kurmuştu.
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