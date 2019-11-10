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Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor

Süper Lig'in 11. haftasında taraftarı önünde Denizlispor engelini 1-0'lık galibiyetle geçen Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı.
 10 Kasım 2019 20:33
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Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor

Süper Lig'in 11. haftasında taraftarı önünde Denizlispor engelini 1-0'lık galibiyetle geçen Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı. En son 11 Kasım 2018'de Sivasspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, tam 1 yıldır evinde mağlup olmuyor.

Denizlispor'u sahasında N'Koudou'nun 70. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18'e çıkaran ve zirve yarışında yoluna devam eden Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı. 11 Kasım 2018 tarihinde sahasında oynadığı maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu tarihten sonra iç sahada çıktığı 17 Süper Lig karşılaşmasında 5 beraberlikle ve 12 galibiyet elde etti. Bu maçlarda rakip filelere 33 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

3 maçtır gol yemiyor

Bu sezon taraftarı önünde 6. kez sahaya çıkan ve 4. galibiyetini alan Beşiktaş, son 3 maçta ise rakip forvetlere geçit vermeyerek dikkat çekti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk iç saha maçında Göztepe'yi 3-0'la geçen ancak ardından oynadığı 2 iç saha maçında Çaykur Rizespor ve Başakşehir'le 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında ise sırasıyla Alanyaspor'u 2-0, Galatasaray'ı 1-0 ve Denizlispor'u da yine aynı skorla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Avcı'nın ekibinin, taraftarı önünde oynadığı son 3 maçı da gol yemeden kazanması da dikkatlerden kaçmadı.
İhlas Haber Ajansı
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