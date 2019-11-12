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Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme ve öğretmen ataması 01-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğüne bildirilerek yapılacak, bu tarihe kadar ihtiyaçlar görevlendirme yoluyla karşılanacaktır.
 12 Kasım 2019 11:10
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Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.10.2019 tarih, 19159404 sayılı ve "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları" konulu yazılarıyla, Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme/uzatma/iptali ve öğretmen atama tekliflerinin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen takvim çerçevesinde ek liste formatında ve uygun görüşle valilik teklifi olarak MEB Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi emredilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen atama" başlıklı 13. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır." hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Yöneticiliğe görevlendirme" başlıklı 14. maddesinde ise; "(1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan yöneticiler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösterenlerin görev süresi ilk görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına en az doktora düzeyine sahip olmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim üyeleri yönetici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim üyelerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Yönetici görevlendirmelerine yönelik inhalar; 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır." hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu hükümler çerçevesinde özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirmelerine ilişkin süreç tamamlandığından, bundan böyle anılan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme taleplerinin uygun görüşle 01-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, bu eğitim kurumlarında eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi ve yönetim boşluğu oluşmaması bakımından belirtilen tarihe kadar öğretmen ve yönetici ihtiyacının valiliklerce geçici görevlendirme yapılması suretiyle karşılanması gerekmektedir.

İnha listesi örneği için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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