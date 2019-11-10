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Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti.
 10 Kasım 2019 20:57
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Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aliveren Mahallesi'nde M.Ö, ailesiyle gittiği Kızılyer mevkisindeki tarlayı sürmeye başladı. M.Ö, traktörle geri manevra yaparken bu sırada tarlada emekleyen 1,5 yaşındaki oğlu H.Ö, aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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