CHP'li Özgür Özel'in listesi kaybetti

CHP Manisa il teşkilatı aralık ayında yapılması öngörülen ilçe ve ardından il başkanlığı seçimleri öncesi dikkat çeken bir hesaplaşmaya sahne oldu. CHP Manisa Milletvekili ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ve listesi delege seçilemedi.

Mahallesinden seçilemedi

Özel'in liste başı olduğu delege listesi, il Başkanı Musa Semih Balaban'ın listesi karşısında kaybetti. manisadabugun.com'da yer alan habere göre Bu sonuçlarla Özel kendi mahallesinde kaybetmiş oldu.

Özel'in açıklama yapması bekleniyor

Özel'in il başkanlığı seçimlerinde desteklediği Ferdi Zeyrek'e oy vermesi sandıkla engellenmiş oldu. Özel'in liste başı olduğu delege listesinin kaybetmesinin partideki farklı gruplarca gündeme getirilmeye başlandığı değerlendirmeleri yapılıyor. Özel'in konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.