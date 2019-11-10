Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımına tepki!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı 10 Kasım paylaşımı tepkilere neden oldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor!" paylaşımını yapan Gökhan Özoğuz'un "kutlama" ifadesini kullanması, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

"10 KASIM BAŞKA KUTLANIYOR!"

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor! Uyanış; Halkın içinde kendi kendine dirilen. İlke ve İnkılaplarıyla, genetiğimize zamanın akışıyla devrimcilik ruhunu aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve saygı ile selamlıyoruz. Yaşasın Demokrasi Yaşasın Özgürlük" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımına bazı Twitter kullanıcıları, "Kutlama değil Gökhan'ım, anma... lütfen!! 10 Kadımın Kutlaması Olmaz. Lütfen biraz dikkatli olalım. 10 Kasım Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anısını yaşatacağımız gündür. 10 Kasım Yastır" diyerek tepki gösterdi.

YENİDEN PAYLAŞTI

"Kutlama" kelimesine gelen tepkiler üzerine Gökhan Özoğuz, paylaşımını sildi ve düzelterek yeniden paylaştı.

Özoğuz, "Bu sene 10 Kasım başka Anılıyor! Uyanış ;Halkın içinde kendi kendine dirilen . İlke ve İnkılaplarıyla, Genetiğimize Zamanın akışıyla Devrimcilik ruhunu aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü sonsuz minnet ve Saygı ile selamlıyoruz. Yaşasın Demokrasi Yaşasın Özgürlük #10kasım" diye yazdı.