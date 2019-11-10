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Gaziantep MEM'den yaka kartındaki yanlışlığa inceleme

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen törende dağıtılan yaka kartında Atatürk'ün doğum tarihinin yanlış yazılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
 10 Kasım 2019 21:33
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Gaziantep MEM'den yaka kartındaki yanlışlığa inceleme

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen törende dağıtılan yaka kartında Atatürk'ün doğum tarihinin yanlış yazılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gaziantep'te, Cumhuriyet'in kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen çelenk koyma töreninde görevli okul müdürlüğünce hazırlatılan ve dağıtılan yaka kartında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihinin yanlış yazıldığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu hata ile ilgili matbaa yetkililerinin yapılan hatanın kendilerinden kaynaklandığı yönündeki açıklamalarına rağmen müdürlüğümüzce, konunun tüm yönleri ile araştırılması adına inceleme başlatılmıştır."

Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı
Anadolu Ajansı
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