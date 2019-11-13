Açılan destekleme ve yetiştirme kursları kapatılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kursların kapatılması" konulu 9. maddesinde; "(1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına milli eğitim müdürlüğünce karar verilir." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi" başlıklı 11. maddesinde; "(1) Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, milli eğitim müdürünce görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya milli eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmen sayısının yetersiz olması halinde milli eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

(4) Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kursta görevli öğretmenlerden nöbetçi öğretmen görevlendirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre usulüne uygun olarak açılmış olan kurslar her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda kapatılabilir. Bunun haricinde ise kapatılamaz.

Fakat sitemize iletilen bilgilere göre Tut Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi" başlıklı 11. maddesi 1 fıkrasında yer alan; "Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, milli eğitim müdürünce görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur." hükümlerine aykırı olarak kurulan Komisyon marifetiyle tutulan tutanakla kaymakamlık oluru alarak özellikle Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor derslerinden açılan yetiştirme ve destekleme kurslarını kapatmışlardır.

İşte tutanak ve kaymakamlık oluru;

Halbuki;

P>Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesininbaşlıklı 10. maddesi 1. fıkrasında;hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere rağmen genel anlamda okul yönetimleri açılacak derslere karar vermekte, TEOG sınavları ve ÖSYM sınavları gözetilerek bu sınavlara yönelik derslerden kurslar açılmaktadır. Gereksiz görülerek Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor derslerinden yetiştirme kursları açılmamaktadır.

1-Güzel sanatlar liseleri ile spor liseler;

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde yapılmakta ve bu tür okullara alınacak öğrenciler yetenek sınavı ile belirlenmektedir.

2-Ünüversiteler;

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS'ye girmek ve her yükseköğretim kurumunun baraj olarak kabul ettiği puanı geçmek gerekmektedir. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülmektedir.

Örnek, Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu nedenle; hem liselere hem de üniversitelerin yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine yetenekli olan öğrencileri keşfetmek ve bu lise ve üniversitelere girebilmelerini sağlamak amacıyla özellikle spor, müzik ve görsel sanatlar derslerinden yetiştirme kursları açılmalıdır. Bu derslerden kurs açmak için zamanı geçmedi, yetenek sınavlarına daha çok vakit var. Bu konuda samimi bir şekilde harekete geçilebilinir.

Ahmet KANDEMİR