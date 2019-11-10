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Türkiye kökenli Belit Onay Hannover Belediye Başkanı seçildi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de yapılan seçimleri kazanan Belit Onay kentin belediye başkanı oldu.
 10 Kasım 2019 22:10
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Türkiye kökenli Belit Onay Hannover Belediye Başkanı seçildi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de yapılan seçimleri kazanan Belit Onay kentin belediye başkanı oldu. Belit Onay, Yeşiller Partisi adayı olarak 27 Ekim'de girdiği ilk tur seçimlerini birinci tamamlamıştı.

Euronews'ten Kamuran Samar'ın haberine göre; Sandıkların yerel saat ile 18'de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi ve yaklaşık bir saat sonra Belit Onay'ın seçimleri kazandığı duyuruldu. Partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten ötürü teşekkür konuşması yaptı.

Hristiyan Demokratlar adına yarışan Eckhard Scholz ile başa baş giden Yeşiller adayı Onay, yarışı önde tamamladı.

Oy verme işleminin devam ettiği sırada euronews Türkçe'ye konuşan Belit Onay, Hannover'de sosyal sıkıntılara cevap verebilen bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getirdi:

"Kira, konut gibi sosyal sıkıntılara uygun cevaplar bulduğumuzu düşünüyorum. AfD'nin yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir başarı önemli. Hannover çok kültürlü yapıya sahip bir yer. Yeşiller'in çevre ve sosyal konulara yönelik politikalarında son yıllarda olumlu tepkiler alıyor. Hannover'de iyi çalışan bir ekibimiz var."

Almanya'da küçük belediyelerde halihazırda Türkiye kökenli belediye başkanlarının olduğunu belirten Onay, ilk kez böylesi büyük bir bölgenin bir Yeşiller adayı tarafından yönetileceğini söyledi.

Belit Onay kimdir?

Hanover Belediye Başkanı seçilen Belit Onay 1981 yılında Almanya'nın Goslar kentinde doğdu. Ailesi İstanbul'dan göç eden Onay, üniversite eğitim sonrası 2011 yılında Yeşiller Partisi'inden belediye meclis üyeliğine seçildi. 2013 yılında eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover'deki seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı gösterildi.
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