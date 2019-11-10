1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Minik Leo, yaşam mücadelesini kazandı

İzmir'de doğum sonrası kalp rahatsızlığı yaşayan ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle uçak ambulansla İstanbul'a götürülerek ameliyata alınan Leo, tedavisinin üçüncü ayında sağlığına kavuştu.
 10 Kasım 2019 22:27
Yazdır
Minik Leo, yaşam mücadelesini kazandı

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek ameliyat edilen Leo bebek, 3 aylık kritik süreci atlattı.

Özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbinde sıkıntı olduğu anlaşılan Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine "kalp odacıklarından çıkması gereken damarların farklı yerlerden çıkması' olarak da tanımlanabilen "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla getirilen Leo bebek, 5 gün sonra ameliyat edildi.

Hastanede 21 gün kaldıktan sonra taburcu olan Leo bebek, ailesinin İzmir Bornova'daki evine getirildi.

Ameliyatın ardından kritik 3 aylık süreci atlatan Leo bebeğin boyu yaşıtları gibi uzarken, 6,5 kiloya ulaştı.

Yaşadığı kötü günlere inat artık etrafına gülücükler saçmaya başlayan Leo bebeği 6 yaşındaki ablası Helen Dalgıç, bir dakika olsun yalnız bırakmazken, anne Cemran ve baba Onur Dalgıç da her dakikalarını oğullarıyla geçiriyor.

"Leo kritik süreci geride bıraktı"

Onur Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğumunun ardından yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadıklarını belirtti.

Dalgıç, "Eşimle oğlumuzun iyileşeceğine hep inandık. Öyle de oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Evimize geldik. Annesi ona çok iyi baktı. Leo 3 aylık oldu. Kritik süreci geride bıraktı. Kontrole götürdüğümüz doktorlarımız da gelişiminden memnun. Her şey yolunda. Bazı ilaçları kestiler. Fiziksel gelişimi de çok iyi. Oğlum artık sağlığına kavuştu." dedi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkesin oğlu için seferber olduğunu hatırlatan Dalgıç, şunları kaydetti:

"Biz sistemin nasıl ilerlediğinin farkında olamadık ama müthiş bir çalışma yapıldı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç halinde her şeyi yapıyor. Bu şekilde sistemin düzgün işlemesi çok güzel. Leo başarılı hekimlerimiz sayesinde kurtuldu. Leo bizim ikinci çocuğumuz. Onu her kucağıma aldığımda tarif edilmez bir duygu yaşıyorum. Leo'nun artık gülmesi ve bizi anlayabilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Leo gibi kalp rahatsızlığı bulunan birçok aile bizi aradı. Biz de onlara ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini, tıbbın çok ilerlediğini çocuklarının mutlaka sağlığına kavuşacağını söyledik."

"Bizim her günümüz bir mucize"

Cemran Dalgıç da bir anne olarak hayatının en mutlu günlerini yaşadığını, o kötü günleri düşündükçe her gün Allah'a dua ettiğini söyledi.

Oğlunun sağlığına kavuşmasında emeği bulunan herkese minnettar olduklarını ifade eden anne Dalgıç, şunları söyledi:

"Leomuz sağlığına kavuştu, ailemiz toplandı. Gelişimi normal bir çocuk gibi devam ediyor. O zor günlerde hep kötüyü düşündüm. Hatta yakın çevreme 'ben bu sefer başaramadım' demişim ama artık o günler geride kaldı ve biz başardık. Oğlumu kaybetme duygusu yaşadım. Onu kucağıma aldığımda gözlerim hala doluyor. Bizim her günümüz bir mucize. Herkese minnettarız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asım Safitürk: Ateş, şehit yakınlarının kalbine düşüyor
10 Kasım 2019 22:33		 Beşiktaş'ta Dolmabahçe ziyaret rekoru kırıldı
10 Kasım 2019 22:21
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
10 Kasım 2019 22:16		 4 kişilik aile böyle defnedildi
10 Kasım 2019 21:28
4 çocuk annesi kadın hayvancılık yapmak için köye taşındı
10 Kasım 2019 20:11		 Pansuman için gittiği hastanede öldü
10 Kasım 2019 20:06
93 yaşındaki Hasan dedenin validen isteği bu oldu
10 Kasım 2019 19:56		 Roman vatandaşlar siyasi parti kuruyor
10 Kasım 2019 19:51
Hurdacının Atatürk sevgisi
10 Kasım 2019 19:46		 Sıcak havayı gören vatandaşlar parklara akın etti
10 Kasım 2019 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 11 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?00:01 - Açık öğretim yüz yüze eğitim veren okul/kurumların dikkat etmesi gereken hususlar00:00 - Trendyol'da büyük indirim günleri00:00 - 9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da00:00 - İndirm günlerinde son gün23:35 - Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti22:40 - Samsun'da ortaokuldaki kan bağışı kampanyasında rekor22:33 - Asım Safitürk: Ateş, şehit yakınlarının kalbine düşüyor22:27 - Minik Leo, yaşam mücadelesini kazandı
22:21 - Beşiktaş'ta Dolmabahçe ziyaret rekoru kırıldı22:16 - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi22:10 - Türkiye kökenli Belit Onay Hannover Belediye Başkanı seçildi22:04 - Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak22:00 - Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımına tepki!21:33 - Gaziantep MEM'den yaka kartındaki yanlışlığa inceleme21:28 - 4 kişilik aile böyle defnedildi21:21 - CHP'li Özgür Özel'in listesi kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
Trendyol'da büyük indirim günleri
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
İndirm günlerinde son gün
Açık öğretim yüz yüze eğitim veren okul/kurumların dikkat etmesi gereken hususlar
11 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
10 Kasım 1
eyvallahı olmamak 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
ptt kargo 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam