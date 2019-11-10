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Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti.
 10 Kasım 2019 23:35
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Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti.

Oktay, Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Dolmabahçe Sarayı önlerine demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'ne geçti.

Oktay ve bakanlar, TCG Yavuz Komutanı Kurmay Albay Halil İlker Avcı tarafından karşılandı.

Fırkateyni gezen Oktay ve bakanlar, Komutan Avcı'dan geminin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Oktay, daha sonra gemi anı defterini imzaladı, beraberindeki bakanlar ve gemi personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG Yavuz Fırkateyni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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