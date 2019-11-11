Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilirken, Erzincan'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
|11 Kasım 2019 06:44
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Erzincan'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Erzincan'ın merkez ilçesi Kızılay ve Hocabey mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, bölgedeki sağlıksız ve riskli yapılaşmanın çözümüne yönelik kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında, Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Verilerimiz indirimlerden daha değerli
11 Kasım 2019 06:51
|Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar Hakkındaki Kararnamede Değişiklik
11 Kasım 2019 06:14
|Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
11 Kasım 2019 06:11
|11 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
11 Kasım 2019 00:05
|Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti
10 Kasım 2019 23:35
|Türkiye kökenli Belit Onay Hannover Belediye Başkanı seçildi
10 Kasım 2019 22:10
|Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak
10 Kasım 2019 22:04
|Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımına tepki!
10 Kasım 2019 22:00
|CHP'li Özgür Özel'in listesi kaybetti
10 Kasım 2019 21:21
|Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı
10 Kasım 2019 21:08