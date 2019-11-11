FETÖ'nün sahte diplomatları
|11 Kasım 2019 06:11
|Yazdır
FETÖ'nün çaldığı sorularla Dışişleri Bakanlığı'na sızdırdığı diplomat adayları hakkındaki soruşturmalar tamamlanmaya başlandı. Düzenlenen iddianamelere göre, FETÖ'nün iradesi ile Dışişleri Bakanlığı sınavlarına yönlendirilen şüpheliler, ByLock'un yanısıra ankesörlü telefonlardan irtibat sağladı. Şüphelilerin ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlarında da olağandışılık söz konusu.
DAVALARI AÇILMAYA BAŞLANDI
Savcılık, soruşturması tamamlanan şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, Resmi belgede sahtecilik ve Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 42.5 yıla kadar hapis istemiyle davaya açmaya başladı. Bu şüphelilerin arasında 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Osman M. ile Deniz Ş. de bulunuyor.
KOMİSYON FETÖ'NÜN ELİNDE
Düzenlenen iddianamelerde, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile 2010-2013 yıllarında gerçekleştirilen sınavları yöneten komisyonlarda FETÖ üyelerinin görev aldığına dikkat çekildi. Ayrıca şüphelilerin FETÖ'nün iradesi ile Dışişleri Bakanlığı sınavlarına yönlendirildikleri belirtildi. İddianamede, "FETÖ üyelerinin de görevli olduğu sınav kurullarınca gerçekleştirilen sınavlara, FETÖ üyesi adayların önceden kendilerine verilip çalıştırılarak katılmaları ve sonrasında bu sonuçlarına istinaden kamuya atanmaları sağlanmıştır" denildi.
ANKESÖRDEN HABERLEŞTİLER
Soru hırsızlığı soruşturmasına FETÖ'nün özellikle TSK'daki mahrem yapılanmasındaki haberleşme yöntemi olan "ankesörlü telefon" da takıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı anlaşılan örgüt üyelerinden bazılarının ankesörlü telefonlardan da irtibat sağladığı kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavlarında da olağandışılık söz konusu olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan, şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiği de belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk zırhlısına çıkmaya çalışan kişi terörist çıktı
10 Kasım 2019 20:21
|PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
10 Kasım 2019 18:26
|MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10 Kasım 2019 17:37
|PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: 8 ölü
10 Kasım 2019 16:30
|MSB: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi
10 Kasım 2019 15:34
|FETÖ operasyonunda yakalanan askeri öğrenci tutuklandı
10 Kasım 2019 15:18
|Erzincan'da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
10 Kasım 2019 13:33
|MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi
10 Kasım 2019 12:22
|Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı
10 Kasım 2019 11:55
|Adana'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
10 Kasım 2019 09:59