Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

DİJİTAL ANI ALBÜMÜ OLUŞTURULACAK

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da çalışmalar tamamlandı. Ağaçlandırma alanındaki başarısı dolayısıyla Bakanlık tarafından rekor denemesinin yapılması için belirlenen Çorum'da, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında 156 hektarlık saha 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanarak, yanlarına 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı. Orman Genel Müdürlüğü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanması için çalışma yürüttü. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik bir heyet görev alacak.