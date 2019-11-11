1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saat 11.11'de 11 milyon fidan

Bugün Türkiye'de ağaç dikme seferberliği yaşanacak. 11 milyon fidan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında saat 11.11'de toprakla buluşacak. Çorumlular 1 saatte 301 bin 111 fidan dikerek dünya rekoru kırmayı hedefliyor.
 11 Kasım 2019 06:41
Yazdır
Saat 11.11'de 11 milyon fidan

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

DİJİTAL ANI ALBÜMÜ OLUŞTURULACAK

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da çalışmalar tamamlandı. Ağaçlandırma alanındaki başarısı dolayısıyla Bakanlık tarafından rekor denemesinin yapılması için belirlenen Çorum'da, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında 156 hektarlık saha 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanarak, yanlarına 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı. Orman Genel Müdürlüğü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanması için çalışma yürüttü. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik bir heyet görev alacak.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi
10 Kasım 2019 20:46		 Milyarderler bu kez kaybetti!
10 Kasım 2019 20:40
Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde
10 Kasım 2019 16:52		 'Meslek liselerimizi istihdam yuvaları haline getirelim'
10 Kasım 2019 16:34
İndirim kampanyalarında aldatmacalara dikkat!
10 Kasım 2019 15:30		 Türk devine dünya devi ortak oldu
09 Kasım 2019 20:28
Çok önemli uyarı: O tarihe dikkat!
09 Kasım 2019 19:58		 'İş ahlakı uygulamalarındaki hukuki eksiklik giderilmeli'
09 Kasım 2019 18:26
Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi
09 Kasım 2019 18:18		 Türk dizilerinin yurt dışı reytingi ihracatı artırdı
09 Kasım 2019 18:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:21 - Faizdeki düşüş devam etmeli07:06 - Sanatın zirvesi O'nu anlatmaktır06:56 - 2020'de makamda çalışanlara ne kadar ilave ücret ödenecek?06:51 - Verilerimiz indirimlerden daha değerli06:44 - Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de06:41 - Saat 11.11'de 11 milyon fidan06:14 - Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar Hakkındaki Kararnamede Değişiklik06:11 - Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik06:11 - FETÖ'nün sahte diplomatları00:05 - 11 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
00:03 - Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?00:01 - Açık öğretim yüz yüze eğitim veren okul/kurumların dikkat etmesi gereken hususlar00:00 - Trendyol'da büyük indirim günleri00:00 - 9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da00:00 - İndirm günlerinde son gün23:35 - Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti22:40 - Samsun'da ortaokuldaki kan bağışı kampanyasında rekor22:33 - Asım Safitürk: Ateş, şehit yakınlarının kalbine düşüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
Trendyol'da büyük indirim günleri
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
İndirm günlerinde son gün
Açık öğretim yüz yüze eğitim veren okul/kurumların dikkat etmesi gereken hususlar
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
11 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
2020'de makamda çalışanlara ne kadar ilave ücret ödenecek?
FETÖ'nün sahte diplomatları
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar Hakkındaki Kararnamede Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
10 Kasım 1
ptt kargo 1
eyvallahı olmamak 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK 7 memur alacak
TÜBİTAK 4 Personel Alacak
Bartın Üniversitesi 23 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam