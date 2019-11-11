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Batman'da askeri araç devrildi çok sayıda yaralı var
BATMAN Hasankeyf'te askeri araç devrildi. Zırhlı aracın devrilmesi nedeniyle aralarında güvenlik korucularının da bulunduğu 7 güvenlik görevlisi yaralandı
|11 Kasım 2019 07:30
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BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik korucuları ile askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi
Hasankeyf ilçesinden Gercüş İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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