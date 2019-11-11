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Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı

Kartal'da ceza evinden yeni çıkan Cem Y. isimli şahıs ablasını kafasından, eniştesini ve yeğenini bacaklarından silahla yaraladı.
 11 Kasım 2019 07:57
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Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı

Kartal'da ceza evinden yeni çıkan Cem Y. isimli şahıs ablasını kafasından, eniştesini ve yeğenini bacaklarından silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre ceza evinden yeni çıkan Cem Y. Kartal Yıldırım sokakta 6 kat binanın 3. katında yaşayan Ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe'yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi silahla vurdu. Aralarında nedeni henüz bilinmeyen çıkan tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.'yi başından olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

Silah sesleri ilen uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi göz altına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, " aha silah aha mermi" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi.

112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G. durumu ciddi.
İhlas Haber Ajansı
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