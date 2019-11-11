Doğu Akdeniz'de sondaj havada İHA savaşları

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmalarını engellemek için her yolu deneyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum tarafı İsrail ile birlikte Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin faaliyetlerini insansız hava araçları ile uydularla takip ediyor. Türkiye de gemilerini savaş gemileri ve bölgede uçurduğu F-16 ve İHA'larla koruyor.

Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımında Türkiye'yi dışlamaya çalışan İsrail-Rum-Yunan üçlüsü, bölgede demirleyen Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Türk donanmasını, yüksek irtifa casus insansız hava araçlarıyla 24 saat aralıksız takip ediyor. Türk gemilerine ise Türk İHA ve SİHA'ları yakın koruma ve bölge kontrolü sağlıyor. Görünüşte Türk gemilerini Rumlar tarafının takip ettiği görülüyor. Ancak Rum tarafına İsrail İHA temininde bulunup teknoloji alt yapısı sağlıyor.

Günümüzde birçok devlet tarafından orduların vazgeçilmezi durumuna gelen İHA'lar bu teknolojiyi üretebilen ülkelerin askeri gücüne büyük katkı sağlıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler'in Eylül ayında Suudi Arabistan'ın en önemli petrol tesislerine silahlı insansız hava araçları ve seyir füzeleri ile düzenlediği saldırı, dikkatlerin bir kez daha bu hava araçlarına çevrilmesine yol açmıştı. Doğu Akdeniz'de de İHA'ların kullanıldığı bir sessiz savaş var. Burada İHA'lar çatışma için değil casusluk ve gözetleme için kullanılıyor.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile istihbarat ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalayan, tatbikatlar yapan İsrail, geçen ay Türkiye ve KKTC'nin tüm itirazlarına rağmen Kıbrıs adasının güneyini tek yanlı parselleyen Kıbrıs Rum yönetimine 13 milyon Euro karşılığında yüksek irtifa gözlem görevi yapan 4 adet İHA sattı. Güney Kıbrıs böylece tarihinde ilk kez bu meblağda hava aracı satın almış oldu. İsrail ordusuna da İHA üreten Aeronautics şirketinin Rumlara verdiği Aerostar Tactical UAS modeli insansız hava araçlarının yer kontrol istasyonunda, İsrailli teknik destek ekipleri faaliyet gösteriyor. İsrail ayrıca, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine uydu desteği de veriyor. Sat-intl adlı İsrail şirketi, doğu Akdeniz üzerinde bulunan Eros-B ve Eros-C adlı iki uyduyla bölgedeki Türk gemilerinin yakın çekimlerini Rum ve Yunanlılara aktarıyor. Rum tarafı bu hamleyi Türkiye'nin bölgeye sondaj gemilerini korumak için savaş gemilerini yollaması sonrası yapmıştı. Doğu Akdeniz'de donanma bulunduran ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa da bölgeyi İHA'larla takip ediyor.

Doğu Akdeniz'deki Türk sondaj gemileri ve savaş gemilerini, yerli üretim silahlı ve silahsız hava araçları koruyor. Türk donanmasına ait İHA ve SİHA'lar, Ege ve Akdeniz'i Çanakkale ve Muğla Dalaman'daki üslerinden kontrol ediyor. Türk F-16'ları da bölgede sürekli devriye uçuşları gerçekleştiriyor. Bölgede deniz de sondaj savaşı yaşanırken havada da ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere dahil pek çok ülkenin İHA savaşları yaşanıyor.

RUMLAR SONDAJ CEPHESİNİ GENİŞLETİYOR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik sürerken Kıbrıs Rum yönetimi, İtalya ve Fransız şirketlerin ardından ABD, İsrail, İngiliz ve Hollandalı firmalarla ilk doğalgaz anlaşması imzaladı. Anlaşmanın büyüklüğü ise 9.3 milyar dolar. Rum yönetiminin Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis "Noble Enerji, Shell ve Dalek şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen ilk işletme ruhsatına sahipler" dedi ve ticarete onay verdiklerini duyurdu. Lakkotripis anlaşmanın gereği konsorsiyumun 2025 yılına kadar doğalgaz çıkarmak zorunda olduğunu belirtti. Anlaşmaya göre Rum yönetim, 18 yıllık süre boyunca yılda ortalama 520 milyon dolar gelir elde edecek. İtalyan ENI şirketi ile Fransız Total de bölgedeki gazla yakından ilgileniyor. Rumlar böylece Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkan Fransa, ABD ve İtalya'dan sonra cepheye İngiltere, Hollanda ve İsrail'i de katmış oldu.