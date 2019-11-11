Tutuklu hükümlüye ilaç var eczacıya ödeme yok
|11 Kasım 2019 08:21
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Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler için ilaç temin edildiğini ancak ücretinin alınamadığını bu durumun eczahane sahiplerini mağdur ettiğini belirtti.
TEİS'in konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne yapılan başvrusu:(İzmir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının ilaç ödeneği hk.)
T.C. ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
Konu: İzmir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının ilaç ödeneği hk.
Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümlerine uygun olarak İzmir İlinde yer alan aşağıda isimleri yazılı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin ilaçlarını karşılayan üyelerimizden gelen bildirime göre; bu kurumların ödeneği olmadığı için kendilerine yaklaşık 5 aydır ödeme yapılmamaktadır.
Bu yüzden ; söz konusu kurumlardaki Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin ilaçların temin eden üyelerimiz ciddi ekonomik hak kaybına ve mağduriyete uğramaktadır.
İlgili kurumların ödeneğinin ivedilikle gönderilmesi ve üye meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.
Ecz. Nurten SAYDAN
TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI
GENEL BAŞKANI
ÖDEME GECİKMESİ YAŞANAN CEZAEVİ LİSTESİ
Şakran T1 tipi Cezaevi
Şakran T2 tipi Cezaevi
Şakran T3 tipi Cezaevi
Şakran T4 tipi Cezaevi
Şakran Kadın Cezaevi
Şakran Açık Cezaevi
Foça Açık Cezaevi
Menemen T tipi Cezaevi
Menemen R tipi Cezaevi
Menemen Açık Cezaevi
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