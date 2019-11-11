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Tutuklu hükümlüye ilaç var eczacıya ödeme yok

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler için ilaç temin edildiğini ancak ücretinin alınamadığını belirtti.
 11 Kasım 2019 08:21
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Tutuklu hükümlüye ilaç var eczacıya ödeme yok

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler için ilaç temin edildiğini ancak ücretinin alınamadığını bu durumun eczahane sahiplerini mağdur ettiğini belirtti.

TEİS'in konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne yapılan başvrusu:(İzmir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının ilaç ödeneği hk.)

T.C. ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu: İzmir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının ilaç ödeneği hk.

Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümlerine uygun olarak İzmir İlinde yer alan aşağıda isimleri yazılı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin ilaçlarını karşılayan üyelerimizden gelen bildirime göre; bu kurumların ödeneği olmadığı için kendilerine yaklaşık 5 aydır ödeme yapılmamaktadır.

Bu yüzden ; söz konusu kurumlardaki Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin ilaçların temin eden üyelerimiz ciddi ekonomik hak kaybına ve mağduriyete uğramaktadır.

İlgili kurumların ödeneğinin ivedilikle gönderilmesi ve üye meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

ÖDEME GECİKMESİ YAŞANAN CEZAEVİ LİSTESİ

Şakran T1 tipi Cezaevi

Şakran T2 tipi Cezaevi

Şakran T3 tipi Cezaevi

Şakran T4 tipi Cezaevi

Şakran Kadın Cezaevi

Şakran Açık Cezaevi

Foça Açık Cezaevi

Menemen T tipi Cezaevi

Menemen R tipi Cezaevi

Menemen Açık Cezaevi
Memurlar.Net
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