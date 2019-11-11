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İhracatçılara yeşil pasaportta, 1 milyon dolar sınırı düşürüldü

Cumhurbaşkanlığı, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesinde uygulanan sınırı 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürdü
 11 Kasım 2019 08:31
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İhracatçılara yeşil pasaportta, 1 milyon dolar sınırı düşürüldü

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

11 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

Karar Sayısı: 1770
Ekli "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
10 Kasım 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1 milyon ABD Doları" ibaresi "500 bin ABD Doları" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILN MADDE:

Madde 5 - (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki), 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört), 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.
Memurlar.Net
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