1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar eki listesinden çıkarıldı. Yapılan düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında günlük çalışma saatleri saat 08:30'da değil, saat 09:00'da başlayacak ve mesai saat 18:00'de sona erecek. Uygulama, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecek.
 11 Kasım 2019 08:37
Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar eki listesinden çıkarıldı. Yapılan düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında günlük çalışma saatleri saat 08:30'da değil, saat 09:00'da başlayacak ve mesai saat 18:00'de sona erecek. Uygulama, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

11 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME:

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1771
6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 100 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10/11/2019 TARİHLİ VE 1771 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik listenin 1 inci grubunda yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

Merkezde günlük çalışma saatlerinin kuruluşlar itibariyle ilişik Kararda belirtildiği biçimde tesbiti; Devlet Personel Dairesinin önerisi üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 99 ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 6/12/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Merkezde haftalık çalışma suresinin, 40 saatten az olmamak üzere aşağıda belirtildiği biçimde tesbiti uygun görülmüştür.

1 - Günlük çalışma suresi, öğle dinlenme süresinin dışında ve kurumlar itibariyle ilişik listede belirtildiği üzere üçlü olarak tesbit edilmiştir.

2 - Uygulamadan doğan sakıncalar ya da yeniden ortaya çıkan gereksinmeler nedeniyle günlük çalışmanın başlangıç ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme saatlerinde değişiklik yapılmasını teklif etmeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

3 - Hizmetin özelliği nedeniyle işçi ile birlikte çalıştırılması gerekli yada nöbetleşe çalışılması zorunlu olan yerlerde haftalık çalışma saatleri kurumlarınca tesbit edilir.

4 - Hizmet özelliği yönünden farklılık gösteren kurumların haftalık çalışma sürelerinin, özel kanunlarla yada 657 sayılı Kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen biçimde uygulanmasına devam olunur.

5 - Yurt dışı kuruluşlarda, hizmetin gerektirdiği durumlarda haftalık dinlenme günlerinin belirlenmesi konusunda Diplomatik Misyon Şeflikleri yetkili kılınmıştır.

6 - 29/3/1979 tarihli ve 7/17332 sayılı Kararnameye bağlı karar ve cetvellerle ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
11 Kasım 2019 08:42		 OGM'nin taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
11 Kasım 2019 08:40
4 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
11 Kasım 2019 06:14		 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında CBK'da Değişiklik
11 Kasım 2019 06:11
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Kasım 2019 01:02		 Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Kasım 2019 00:59
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
07 Kasım 2019 05:15		 7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
06 Kasım 2019 08:06
Emniyet, bazı şube müdürlüklerini kapattı
06 Kasım 2019 08:03		 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazetede yayımlandı
04 Kasım 2019 08:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Üst kurullardaki personel uygulamalarına ilişkin Sayıştay denetiminin sonuçları sevindirici10:07 - Türk kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu10:01 - Borsa haftaya düşüşle başladı09:56 - Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 198 şehit verdi09:53 - İnfaz koruma memuruna saldırı09:51 - ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor09:35 - Dolar haftaya yükselişle başladı09:31 - Galatasaray seçime gidiyor!09:14 - Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu09:08 - Kadınlar, eşlerinden 5 yaş daha küçük
09:06 - Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak09:01 - 'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi08:54 - Karayollarında durum08:42 - 6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı08:40 - OGM'nin taşra teşkilatında değişiklik yapıldı08:40 - Komisyon Başkanı: 8 bin 400 KHK'lıyı göreve iade ettik08:37 - Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor08:31 - İhracatçılara yeşil pasaportta, 1 milyon dolar sınırı düşürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
Komisyon Başkanı: 8 bin 400 KHK'lıyı göreve iade ettik
Faizdeki düşüş devam etmeli
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
2020'de makamda çalışanlara ne kadar ilave ücret ödenecek?
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu
'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
eyvallahı olmamak 1
ptt kargo 2
10 Kasım 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 2
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 2
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
SON İLANLAR
Hitit Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 8 İşçi alacak
TÜBİTAK 4 Personel Alacak
Bartın Üniversitesi 23 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam