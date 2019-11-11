Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar eki listesinden çıkarıldı. Yapılan düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında günlük çalışma saatleri saat 08:30'da değil, saat 09:00'da başlayacak ve mesai saat 18:00'de sona erecek. Uygulama, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

11 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1771

6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 100 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.



10/11/2019 TARİHLİ VE 1771 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik listenin 1 inci grubunda yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE



Merkezde günlük çalışma saatlerinin kuruluşlar itibariyle ilişik Kararda belirtildiği biçimde tesbiti; Devlet Personel Dairesinin önerisi üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 99 ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 6/12/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Merkezde haftalık çalışma suresinin, 40 saatten az olmamak üzere aşağıda belirtildiği biçimde tesbiti uygun görülmüştür.

1 - Günlük çalışma suresi, öğle dinlenme süresinin dışında ve kurumlar itibariyle ilişik listede belirtildiği üzere üçlü olarak tesbit edilmiştir.

2 - Uygulamadan doğan sakıncalar ya da yeniden ortaya çıkan gereksinmeler nedeniyle günlük çalışmanın başlangıç ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme saatlerinde değişiklik yapılmasını teklif etmeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

3 - Hizmetin özelliği nedeniyle işçi ile birlikte çalıştırılması gerekli yada nöbetleşe çalışılması zorunlu olan yerlerde haftalık çalışma saatleri kurumlarınca tesbit edilir.

4 - Hizmet özelliği yönünden farklılık gösteren kurumların haftalık çalışma sürelerinin, özel kanunlarla yada 657 sayılı Kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen biçimde uygulanmasına devam olunur.

5 - Yurt dışı kuruluşlarda, hizmetin gerektirdiği durumlarda haftalık dinlenme günlerinin belirlenmesi konusunda Diplomatik Misyon Şeflikleri yetkili kılınmıştır.

6 - 29/3/1979 tarihli ve 7/17332 sayılı Kararnameye bağlı karar ve cetvellerle ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.