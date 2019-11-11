OGM'nin taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
|11 Kasım 2019 08:40
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Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1772)
Karar Sayısı: 1772
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 340 mcı maddesi gereğince karar verilmiştir.
10/11/2019 TARİHLİ VE 1772 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
Taşra teşkilatı düzenlemeleri
MADDE 1- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, ekli listede gösterilen orman işletme müdürlükleri kurulmuştur.
(2) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü kapatılmıştır.
(3) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Menderes Orman İşletme Müdürlüğünün adı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
(4) Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 6. ve 8. bölge müdürlüklerine bağlı olup 26/11/2018 tarihli ve 378 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kızıldağ Milli Parkı ve Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları dışına çıkarılan ve ekli 1 sayılı haritada sınırlan gösterilen 13.938,8 hektar yüzölçüme sahip alan, İsparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarına dahil edilerek bölge müdürlükleri arasında sınır değişikliği yapılmıştır.
(5) Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 6. ve 8. bölge müdürlüklerine bağlı olup 26/11/2018 tarihli ve 378 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kızıldağ Milli Parkı ve Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları dışına çıkarılan ve ekli 2 sayılı haritada sınırları gösterilen 16.667,3 hektar yüzölçüme sahip alan, Konya Orman Bölge Müdürlüğü Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarına dahil edilerek bölge müdürlükleri arasında smır değişikliği yapılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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