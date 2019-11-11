6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre 6 yeni fakülte kuruldu
|11 Kasım 2019 08:42
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|OGM'nin taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
11 Kasım 2019 08:40
|Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
11 Kasım 2019 08:37
|4 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
11 Kasım 2019 06:14
|12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında CBK'da Değişiklik
11 Kasım 2019 06:11
|Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Kasım 2019 01:02
|Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Kasım 2019 00:59
|Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
07 Kasım 2019 05:15
|7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
06 Kasım 2019 08:06
|Emniyet, bazı şube müdürlüklerini kapattı
06 Kasım 2019 08:03
|2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazetede yayımlandı
04 Kasım 2019 08:02