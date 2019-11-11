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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 11 Kasım 2019 08:54
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ayaş Kavşağı ayrım kolundaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir-İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 41-42. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Menemen-Manisa yolunun 1-2. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Doğubayazıt-Çaldıran yolunun 36-40. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-3. kilometrelerinde peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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