1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak

Dolandırıcılar bu kez biri 13, diğeri 17 yaşındaki iki çocuğu hedef tahtasına oturttu. Çocukları "Anne ve babanız gözaltında" yalanıyla kandıran dolandırıcılar, 200 bin liralık değerli eşyayı aldı
 11 Kasım 2019 09:06
Yazdır
Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak

Emniyet kaynaklarında benzerine hiç rastlanmayan dolandırıcılık olayının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seda Kızılel ve eşi Doç Dr. Rıza Kızılel'in, 6 Ağustos günü saat 10.30 sıralarında sabit telefonları çaldı. Kampusun içindeki lojmanda ikamet eden çiftin evinde 13 yaşındaki oğulları B. vardı.

'KASANIN İÇİNDEKİLERİ SAYIN'

Telefonu açan çocuk, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Orhan Ö. olarak tanıttan şüpheli ile konuşmaya başladı. Dolandırıcı, küçük çocuk B.'ye anne ve babasının isimlerini vererek 'Anne ve baban şu anda emniyette gözaltındalar... Bebek'teki Gold Kuyumcusu soyuldu. Anne ve babanın kimlikleri burada çıkmış' dedi. B., duydukları karşısında şoke oldu. Dolandırıcı, senaryosuna devam ederek anne ve babasının detaylı kimlik bilgilerini küçük çocuğa söyledi ve evde altın ya da başka değerli eşya bulunup bulunmadığını sordu. Küçük çocuk, evde 17 yaşındaki abisi M.'nin olduğunu söyledi. Dolandırıcı, bunun üzerine hemen M.'nin telefon numarasını istedi. Bu sırada B.'nin yanına abisi M. geldi. Telefonu alan abi M. karşısındaki sözde polis ile konuşmaya başladı. Dolandırıcı aynı hikayeyi bu kez M.'ye anlattı. O sırada sabit telefon kapandı. Her iki çocuk da cep telefonlarından ayrı ayrı arandı. Dolandırıcılar mağdurlara evdeki kasayı açıp içinde bulunanları saymalarını istedi. Bunun üzerine mağdurlar kasanın içinde bulunduğu dolabın asma kilidini kırdı. Kasanın şifresini yazarak kasayı açtı ve içinde bulunanları şüphelilere söyledi.

200 BİN LİRALIK ZİYNETLE KAÇTILAR

Abi M. ile konuşan şüpheli, M.'den başka bir odaya geçmesini istedi. B. ile konuşan dolandırıcı ise altınları bir çantaya doldurmasını istedi. Bunun üzerine M. bir başka odaya geçti ve B. de kasadaki değerli eşyaları mavi renkli okul çantasına doldurdu. Dolandırıcı daha sonra B.'ye bu çanta ile kampüs dışına çıkmasını söyledi. Küçük kardeş B.'ye yolu tarif ederek kampüsün dışındaki ormanlık yoldan 50-60 metre kadar uzağa gitmesini söyledi. Bu sırada yanına gelecek olan motosikletliye çantayı vermesini tembihledi. B. denileni yaptı ve bir motosiklete binmiş iki kişiye yaklaşık 200 bin lira değerindeki para, altın ve ziynet eşyaları çanta ile birlikte verdi.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Diğer dolandırıcı ise M. ile konuşurken onun diğer odaya geçmesini istedi ve mağdur çocuğa anne ve babasının emniyette olduğuna dair uzun bir dilekçe yazdırdı. Bir süre sonra baba Rıza Kızılel geldi. Ailenin olayı öğrenmesinin ardından hemen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verildi. Şüpheliler İsa Ç., Hasan Ç., İbrahim Ç., Ömer B., İsmail S., Mustafa T., Ekrem T. jandarma tarafından yakalandı. Zanlılardan Ekrem T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında 20'şer yıl hapis istendi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 198 şehit verdi
11 Kasım 2019 09:56		 İnfaz koruma memuruna saldırı
11 Kasım 2019 09:53
Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu
11 Kasım 2019 09:14		 Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı
11 Kasım 2019 07:57
Batman'da askeri araç devrildi çok sayıda yaralı var
11 Kasım 2019 07:30		 Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 yaralı
10 Kasım 2019 21:14
Babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
10 Kasım 2019 20:57		 Kampüsteki cami inşaatında kan donduran cinayet!
10 Kasım 2019 20:27
Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
10 Kasım 2019 19:31		 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
10 Kasım 2019 18:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Üst kurullardaki personel uygulamalarına ilişkin Sayıştay denetiminin sonuçları sevindirici10:07 - Türk kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu10:01 - Borsa haftaya düşüşle başladı09:56 - Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 198 şehit verdi09:53 - İnfaz koruma memuruna saldırı09:51 - ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor09:35 - Dolar haftaya yükselişle başladı09:31 - Galatasaray seçime gidiyor!09:14 - Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu09:08 - Kadınlar, eşlerinden 5 yaş daha küçük
09:06 - Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak09:01 - 'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi08:54 - Karayollarında durum08:42 - 6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı08:40 - OGM'nin taşra teşkilatında değişiklik yapıldı08:40 - Komisyon Başkanı: 8 bin 400 KHK'lıyı göreve iade ettik08:37 - Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor08:31 - İhracatçılara yeşil pasaportta, 1 milyon dolar sınırı düşürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
Komisyon Başkanı: 8 bin 400 KHK'lıyı göreve iade ettik
Faizdeki düşüş devam etmeli
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
2020'de makamda çalışanlara ne kadar ilave ücret ödenecek?
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu
'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
10 Kasım 1
ptt kargo 2
eyvallahı olmamak 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 2
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 2
SON İLANLAR
Hitit Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 8 İşçi alacak
TÜBİTAK 4 Personel Alacak
Bartın Üniversitesi 23 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam