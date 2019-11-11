1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadınlar, eşlerinden 5 yaş daha küçük

Türkiye evlilikte ideal yaş farkını yakaladı. Nüfus araştırmasına göre, evli kadınların yüzde 43'ü, kendilerinden en az beş yaş daha büyük erkelerle evli
 11 Kasım 2019 09:08
Yazdır
Kadınlar, eşlerinden 5 yaş daha küçük

Türkiye, kadın ve erkek ilişkinden ideal yaş farkını yakaladı. Araştırmacılar, erkeklerin kadınlardan 4 yıl 4 ay büyük olmasının ilişkiyi güçlendirdiğini kanıtlarken, Türkiye'de halen evli kadınlar ile eşleri arasındaki ortalama yaş farkının 4 yıl 2 ay olduğu belirlendi. Evli olanların yüzde 43'ü kendilerinden en az beş yaş büyük ereklerle evli olup, kadınların yüzde 10'unun eşleri 10 yıl ve daha büyük yaşta. Kadınların sadece yüzde 5'i eşlerinden 2 yaş ve daha büyük.

EN ÇOK FARK ORADA

Hacettepe Üniversitesi'nin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre, kadınların yüzde 22'si eşleri ile yaklaşık aynı yaşta olup iki yaş küçük ya da büyük. Eşler arasındaki yaş farkının en yüksek olduğu grup 6 yıl 2 ayla özellikle 20 yaşın altındaki genç kadınlar. Bu grup Türkiye'de genel olarak ilk evlenme yaşının artmasıyla birlikte, tüm evli kadınlara kıyasla küçük bir grubu temsil ediyor. Bölgesel farklılıklar dikkate alındığında eşler arasındaki ortalama yaş farkı 5 yıl 3 ayla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ülke ortalamasının üzerinde.

EĞİTİM FARKI AZALIYOR

Kadınlar ve eşleri arasındaki ortalama eğitim farkı 20 yılda 1.6 yıldan 0.7 yıla düştü. Kadınların yüzde 41'i kendilerinden daha fazla eğitimi olan erkeklerle evliyken, eşlerinden daha eğitimli olan kadınların oranı ise yüzde 23. Eşler arasındaki eğitim farkı bölgesel olarak da değişiyor. En az lise ve üzeri eğitime sahip kadınların yüzde 77'si eşleri ile eşit düzeyde veya eşlerinden daha fazla eğitime sahip.

EVLİ KADINLARIN YÜZDE 32'Sİ ÇALIŞIYOR

Evli kadınların yüzde 32'si, 15-49 yaş grubundaki eşlerin yüzde 94'ü çalışma hayatında yer alıyor. Çalışmamanın temel nedenini, kadınların yüzde 20'si ev kadını olmak, yüzde 21'i çocuk bakmak, yüzde 177si öğrenci olmak şeklinde belirtiyor. Kadınların yüzde 11'i de eşlerinin ya da ailelerinin çalışmalarına izin vermediğini ifade ediyor. Evli kadınlarda bu oran yüzde 13'e çıkarken, çalışmamanın temel nedenini ev kadınlığı olduğunu belirtenlerin oranı kırsal alanda ve Güney bölgesinde daha da artıyor. Yüzde 6'sı da çalışmaya ihtiyacı olmadığını ya da çalışmak istediğini belirtiyor. Araştırmaya göre, temel çalışmama nedeni olarak ev kadını olmayı belirten kadınların oranı yaş ile birlikte artıyor.

KENTTE EV KIRSALDA TARLA SAHİBİ

KADINLARIN yüzde 18'i kendi başına ya da birisiyle ortak olarak bir ev sahibiyken tek başına ya da birisiyle ortak biçimde arsa, tarla sahibi olma oranı yüzde 9. Kadınların ev sahipliği oranı kentsel alanlarda daha yüksekken, tarla, arsa, toprak sahipliği kırsal alanlarda yaşayan kadınlar arasında daha yüksek. Kadınların tek başına ev sahibi olması Batı ve Orta bölgelerde yüzde 7, Doğu bölgesinde yüzde 3 daha yaygın olup, toprak, arsa sahipliği açısından en yüksek oran yüzde 5'le Orta bölgeler. Kadınların ev sahibi olmama oranı refah düzeyinin artmasıyla azalıyor. En düşük refah düzeyinde yüzde 87, en yüksek refah düzeyinde yüzde 71.

EĞİTİMLİ KADINDA EGE BAŞI ÇEKİYOR

ORTADOĞU Anadolu (yüzde 56) ve Güneydoğu Anadolu'da (yüzde 51) yaşayan kadınlar eşlerinden daha az eğitimliyken, Ege Bölgesi'nde kadınların yüzde 67'si, Batı Anadolu'da yüzde 64'ü ve Akdeniz'de yüzde 65'i eşleri ile aynı ya da eşlerinden daha fazla eğitime sahip. En düşük eğitim düzeyindeki kadınlarda eşler arasındaki eğitim farkının en fazla olduğu görülüyor.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayollarında durum
11 Kasım 2019 08:54		 Soğuk havalar geliyor - Haritalı
11 Kasım 2019 07:31
Sanatın zirvesi O'nu anlatmaktır
11 Kasım 2019 07:06		 Asım Safitürk: Ateş, şehit yakınlarının kalbine düşüyor
10 Kasım 2019 22:33
Minik Leo, yaşam mücadelesini kazandı
10 Kasım 2019 22:27		 Beşiktaş'ta Dolmabahçe ziyaret rekoru kırıldı
10 Kasım 2019 22:21
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
10 Kasım 2019 22:16		 4 kişilik aile böyle defnedildi
10 Kasım 2019 21:28
4 çocuk annesi kadın hayvancılık yapmak için köye taşındı
10 Kasım 2019 20:11		 Pansuman için gittiği hastanede öldü
10 Kasım 2019 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Üst kurullardaki personel uygulamalarına ilişkin Sayıştay denetiminin sonuçları sevindirici10:07 - Türk kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu10:01 - Borsa haftaya düşüşle başladı09:56 - Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 198 şehit verdi09:53 - İnfaz koruma memuruna saldırı09:51 - ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor09:35 - Dolar haftaya yükselişle başladı09:31 - Galatasaray seçime gidiyor!09:14 - Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu09:08 - Kadınlar, eşlerinden 5 yaş daha küçük
09:06 - Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak09:01 - 'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi08:54 - Karayollarında durum08:42 - 6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı08:40 - OGM'nin taşra teşkilatında değişiklik yapıldı08:40 - Komisyon Başkanı: 8 bin 400 KHK'lıyı göreve iade ettik08:37 - Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor08:31 - İhracatçılara yeşil pasaportta, 1 milyon dolar sınırı düşürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
Komisyon Başkanı: 8 bin 400 KHK'lıyı göreve iade ettik
Faizdeki düşüş devam etmeli
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
2020'de makamda çalışanlara ne kadar ilave ücret ödenecek?
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu
'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
10 Kasım 1
ptt kargo 2
eyvallahı olmamak 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 2
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 2
SON İLANLAR
Hitit Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 8 İşçi alacak
TÜBİTAK 4 Personel Alacak
Bartın Üniversitesi 23 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam