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Galatasaray seçime gidiyor!

Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre İstanbul Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde "seçime gidin" kararı çıktı.
 11 Kasım 2019 09:31
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Galatasaray seçime gidiyor!

Sabah gazetesinin haberine göre:

Galatasaray yönetiminden 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay mahkemeye başvurup, 2019 Mart Genel Kurulu'nda çıkan idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu.

Mahkeme de tedbirin devamına karar vermişti. Son gelen bilgilere göre İstanbul Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde "seçime gidin" kararı çıktı.

Fakat şöyle bir maddeyle beraber: Seçme ve seçilme haklarının saklı kalması şartıyla. Yani davacılar yönünden tedbirin devamı... Davacılar ise Albayrak ile Günay. Davacılar arasında başkan Mustafa Cengiz bulunmadığı için seçime girememe tehlikesi konuşuluyor. Cengiz'in aday olması için hukukçular konuyu A'dan Z'ye inceliyor.
Sabah
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